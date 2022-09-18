LGBTİ karşıtı yürüyüşte müzik kavgası

Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım gösterdiği, LGBT yurttaşlara dönük nefret söylemi içeren yürüyüş için toplanan grup, İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan grup, “Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de” yazılı dövizlerle alana giriş yaptı.

'Büyük Aile Yürüyüşü' konser alanında bazı tarikatçıların şarkı söylenmesine “Gitar dinlemeye mi geldik buraya? Ayıp ya kardeşim siz de hepiniz sessizsiniz. Ey ümmeti Muhammed bunları susturun” diyerek tepki gösterdi. Yürüyüşteki gergin anlar tepkili tarikatçı susturularak yatıştırıldı.