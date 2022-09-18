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LGBTİ karşıtı yürüyüşte müzik kavgası

Siyasal İslamcı 150'ye yakın grup “Büyük Aile Buluşması” adı altında, LGBT yurttaşlara dönük nefret söylemi içeren bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan bazı tarikatçılar, sahnedeki müziğe, "Biz buraya gitar dinlemeye mi geldik" sözleriyle tepki göstererek müziğin kapatılmasını istedi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 19:12
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LGBTİ karşıtı yürüyüşte müzik kavgası

LGBTİ karşıtı yürüyüşte müzik kavgası
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Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım gösterdiği, LGBT yurttaşlara dönük nefret söylemi içeren yürüyüş için toplanan grup, İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan grup, “Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de” yazılı dövizlerle alana giriş yaptı.

'Büyük Aile Yürüyüşü' konser alanında bazı tarikatçıların şarkı söylenmesine “Gitar dinlemeye mi geldik buraya? Ayıp ya kardeşim siz de hepiniz sessizsiniz. Ey ümmeti Muhammed bunları susturun” diyerek tepki gösterdi. Yürüyüşteki gergin anlar tepkili tarikatçı susturularak yatıştırıldı.

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Mikado
18.09.2022 19:55
Çocukları önce kimden koruyacağız  
 
Uzay Fenercioğlu
18.09.2022 19:47
LGBTİ'lin yürüyüş hakkı varsa, bunlara karşı olanlarında aynı yürüyüş hakkı var, demek Koca bir demogoji dir. LGBT+birey yaşam hakkı, var olma hakkı için yürüyor. Bunlar ise sizi yok edeceğiz, diye.  
 
Meraklı Melahat
18.09.2022 19:36
Tarikatlar LGBT lerden neden rahatsız acaba? Her koyun kendi bacağından asılmıyor mu?  
 
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