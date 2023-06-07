Antalya'da araca aşk mesajları yazıldı

Muratpaşa'da park halindeki bir otomobilin üzerine sprey boya ile kalp işaretleri çizildi, lastikleri de kesildi.

Antalya'da araca aşk mesajları yazıldı

(DHA) Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yener Ulusoy Bulvarı'nda bir şirkete ait park halindeki otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' yazıldı.

Plakası boyanan aracın 4 lastiğinin kesici bir aletle kesildiği de görüldü.

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Polis, ihbar sonrası şüpheli ya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüyü çeken vatandaş, "Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş. Sahibi kimse arabasının başına gelsin 4 lastik inmiş, yazık olmuş" diyerek görüntüyü paylaştı.

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