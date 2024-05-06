Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı. Hangi takımlar finale çıkacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle başlayacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.