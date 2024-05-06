Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı. Hangi takımlar finale çıkacak?

Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı. Hangi takımlar finale çıkacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle başlayacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçı ertelendi
Rıdvan Dilmen 'yüzde 95 şampiyon olur' diyerek Süper Lig şampiyonunu açıkladı
İsmail Yüksek koltuk değnekleriyle maç izledi
İsmail Yüksek koltuk değnekleriyle maç izledi
Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'den flaş açıklama: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
Roma Juventus maçında Kenan Yıldız ve Zeki Çelik detayı
Roma Juventus maçında Kenan Yıldız ve Zeki Çelik detayı
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren küfürlü video
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Hacılar oynamadan 3 puan aldı
Hacılar oynamadan 3 puan aldı
Şampiyonu Vali karşıladı
Şampiyonu Vali karşıladı
Miami'nin kralı Lando Norris
Miami'nin kralı Lando Norris
Sinan Engin 'Hayatım boyunca görmedim' diyerek şampiyonu açıkladı
Dünya 2. numarası Roma'yı bıraktı
Dünya 2. numarası Roma'yı bıraktı
Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri 'Şerefsizlik yapmış olurum'
Son Haberler
Alman basını Türkiye'deki bu işletmeyi konuşuyor. ‘Türkiye’ye giderseniz mutlaka uğrayın’ Gündem
Alman basını Türkiye'deki bu işletmeyi konuşuyor. ‘Türkiye’ye giderseniz mutlaka uğrayın’
Bitkisel tedaviye avuç dolusu para harcayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı Şifalı Bitkiler
Bitkisel tedaviye avuç dolusu para harcayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı
Apartmanı saran sarmaşık göz kamaştırdı Gündem
Apartmanı saran sarmaşık göz kamaştırdı
Kerem Aktürkoğlu isyan etti Spor
Kerem Aktürkoğlu isyan etti
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçı ertelendi Spor
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçı ertelendi
Emin Pazarcı tasarruf tedbirleri alınırken Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Meksika'ya gitti. Tepki gösterenlere höst dedi Gündem
Emin Pazarcı tasarruf tedbirleri alınırken Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Meksika'ya gitti. Tepki gösterenlere höst dedi
Rıdvan Dilmen 'yüzde 95 şampiyon olur' diyerek Süper Lig şampiyonunu açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen 'yüzde 95 şampiyon olur' diyerek Süper Lig şampiyonunu açıkladı