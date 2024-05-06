Taksim metrosunda olay görüntüler: Bu beni taciz etti ya

Kaynak: Haber Merkezi
Taksim metrosunda olay görüntüler: Bu beni taciz etti ya
İstanbul Taksim metrosunda ilginç bir olay yaşandı.

‘Beyoğlu Son Dakika’ hesabından paylaşılan görüntülerde İstanbul Taksim metrosunda bir taciz olayı yaşandığı iddia edildi ancak videoyu çeken şahıs ‘Burası Taksim, hırsızlık olayı var’ ifadelerini kullandı.

Görüntülerde ise yerde yatan şahsın üzerinde hem sivil vatandaşlar hem de metroda çalışan güvenlik görevliler bulunuyor.

Olay yerindeki genç kız ve yanında bulunan erkek arkadaşı görüntünün başında gülerek sakız çiğnerken, daha sonra genç kızın “Bu beni taciz etti ya” dediği duyuluyor.

‘Beyoğlu Son Dakika’ hesabı ise, “METRODA TACİZ PAKETİ” başlığıyla olayı Instagram ve X hesabından servis etti.

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