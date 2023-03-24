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Antalya'da aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı

Antalya'da hakkında 4 ayrı suçtan arama kararı bulunan hükümlü, evindeki duvarın arkasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 22:31
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Antalya'da aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı

Antalya'da aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "Dolandırıcılık, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" gibi 4 ayrı suçtan 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis ve 7 bin lira adli para cezası bulunan C.K'nin kaldığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda C.K. evinin duvarının arkasına yaptırdığı boşluktaki gizli bölmede yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA) 

 

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