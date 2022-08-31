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Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı

Antalya'da bir bahçedeki avokadoları çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızın 100 avokado topladığı tespit edildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:21
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Antalya'da avokado bahçesinde hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado bahçesindeyken jandarma ekiplerini gören şüpheli şahıs, hareketleriyle kendisini ele verdi. Yapılan kimlik sorgulamasında, bahçedeki kişinin hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, avokado bahçesindeki bir kişinin avokado topladığını gördü. Karşısında jandarma ekiplerini gören şahsın şüpheli hareketleri jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Bahçede avokado toplayan şahsın kimlik sorgusunda çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, avokado bahçesinin bir başkasına ait olduğu belirlendi. Bahçede avokado toplayan S.D.’nin hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı öğrenildi.

Bahçede 100 avokado toplayan S.D.’nin gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


(Kaynak: İHA)

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