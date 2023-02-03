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Antalya'da bir kiracı ev sahibine kızıp evi ateşe verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev sahibine sinirlenip evi yaktığını ileri süren kiracı kadın gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 05:49
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Antalya'da bir kiracı ev sahibine kızıp evi ateşe verdi

Antalya'da bir kiracı ev sahibine kızıp evi ateşe verdi
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Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı siyasi parti ilçe teşkilatlarının da bulunduğu binadaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının ardından dairede kiracı olarak kalan F.T'nin, ev sahibinin kendisini çıkarmak için evi yaktığını ileri sürmesi üzerine polis söz konusu kadını ifadesine başvurulmak üzere merkeze götürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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