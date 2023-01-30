Dünyanın en büyük tur teknesi suya indirildi

Antalya’da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyan bin ton ağırlığındaki ‘Big Kral’ suya indirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanan ‘Big Kral’ isimli tur teknesi 15 ayda tamamlandı.

Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor.

İŞTE MALİYETİ

Bin 163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi bin ton ağırlığına sahip ve 50 personel ile çalışacak. 130 milyon TL’ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı.

Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından tekne suya indirildi. iç dekorasyon ve dizaynı ise yaz su üzerinde tamamlanacak olan teknenin yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.