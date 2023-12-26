Antalya'da 'Dur' levhasına uymayan sürücüler caddeyi 'çarpışan araba' pistine çevirdi

Kaynak: İHA
Antalya'da 'Dur' levhasına uymayan sürücüler caddeyi 'çarpışan araba' pistine çevirdi
Manavgat'ta sürücülerin 'Dur' levhasına uymaması sonu aynı gün içerisinde 2 kaza meydana geldi. Kazasız günün geçmediği caddede kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hükümet Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan 'Dur' levhasına uymayan sürücüler caddeyi adete 'çarpışan araba' pistine çevirdi.

Osman Ali Şahin’in kullandığı 07 SU 554 plakalı otomobil ile Mete Mert’in kullandığı 07 BDV 907 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Osman Ali Şahin’in kullandığı otomobil ters istikamete döndü. Kazada yaralanan olmadı.

Akşam saatlerinde de, Hükümet Caddesi'nde Cumhuriyet Köprüsü istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine gitmekte Onur Yıldız’ın kullandığı 07 AVY 184 plakalı motosiklete, Mithatpaşa Caddesi kavşağında sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Hükümet Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana gelen kazaları güvenlik kameralar anbean kaydetti. Vatandaşlar yetkililere seslenerek kavşak girişine set koyulması çağrısında bulundu.

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