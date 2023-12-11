Antalya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yüzbinlerce makaron ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muratpaşa, Kepez, Manavgat ve Aksu ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 157 bin 920 adet boş/dolu makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün, 496 adet elektronik sigara/likiti, bin 077 adet puro, 848 adet kaçak/sahte içki, 116 adet cinsel içerikli hap, 3 adet tabanca, 2 adet şarjör, 43 adet fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili yakalanan 13 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” ve “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a Muhalefet Etmek” suçu kapsamında adli işlem yapıldığı ifade edildi.