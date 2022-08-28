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Evin balkonundaki kışlık odunlar alev alev yandı

Antalya'da 4 katlı apartmanın 1’nci katındaki dairenin balkonundaki kışlık odunlar alev alev yandı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:29
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Antalya'da evin balkonundaki kışlık odunların yanması sonucu çıkan yangın korkuttu

Evin balkonundaki kışlık odunlar alev alev yandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın Serik İlçesine bağlı Kökez mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1’nci katındaki dairenin balkonunda meydana gelen yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahaleyle alevleri kısa sürede söndürdü.

Balkonda bulunan odunların alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden olurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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