Filenin Sultanları Erik Dalı oynadı. Beğeniler yağmur gibi yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları Erik Dalı oynadı. Beğeniler yağmur gibi yağdı
Filenin Sultanları Erik Dalı şovu ile herkesi hayran bıraktı.

Vodofone Sultanlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun Fenerbahçe Opet şampiyonluğu ile tamamlanmasının ardından gözler milli takıma çevrildi.

Dün (Salı) başlayan ve Pazar gününe kadar sürecek olan Milletler Ligi 1. Etap mücadeleleri için Filenin Sultanları Antalya’ya gitti.

Millilerimiz turnuvadaki ilk maçına bugün saat 20.00’de Japonya karşısında çıkacak. Karşılaşma için nefesler tutulup geri sayım başlarken yüzleri güldüren görüntüler ortaya çıktı.

Milletler Ligi için kameraların karşısına geçen Filenin Sultanları kendileri ile özdeşleşen “Erik Dalı” eşliğinde dans etti.

Milletler Ligi tarafından paylaşılan görüntülere kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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