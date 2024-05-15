Erdoğan saat 16:00'da Ali Yerlikaya ile görüşecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği ve saat 16.00’da Erdoğan ile görüşeceği ortaya çıktı.