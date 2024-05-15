Erdoğan saat 16:00'da Ali Yerlikaya ile görüşecek

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarını AKP Genel Merkezi'ne çağırdı. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıya Saray'da devam etti.
GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikayan TBMM'de saat 16.00'da katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal etti.
ERDOĞAN İLE ALİ YERLİKAYA 16:00'DA GÖRÜŞECEK
Erdoğan ile Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da görüşeceği belirtildi. Bakan Yerlikaya, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "Sabredin, açıklayacağım" ifadelerini kullandı.