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Antalya'da feci kaza. 2 ölü 3 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:57
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Antalya'da feci kaza. 2 ölü 3 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza. 2 ölü 3 kişi yaralandı
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Emin Şener yönetimindeki 07 TU 186 plakalı otomobil, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde A.Ü. (23) idaresindeki 07 HBR 79 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Şener, kızı Aysun (41) ile torunu Gamze Karakaya (11) ve diğer aracın sürücüsü A.Ü. ile yanındaki E.Ç. (58) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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