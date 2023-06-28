Antalya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İHA’nın haberine göre, kaza, Akseki-Belenköy Oymapınar yolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Özen’in kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu 30 metrelik yükseklikten aşağı yuvarlandı. Takla atan aracın arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen hayatını kaybederken, çiftin kızı Ezgi Özen ağır yaralandı, oğulları Ahmet Özen ve aracı kullanan akrabaları Zeynel Abidin Özen ise hafif yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatılan kazada, ailenin Malatya’dan Antalya’ya geldikleri öğrenildi.