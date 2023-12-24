Antalya’da feci kaza: Otomobil çarpan şahsı 2 araç ezdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsüne araba çarptı, yere düşen sürücünün üzerinden iki aracın daha geçtiği belirlendi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlk otomobilin, motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra sürücüye bakmak için durmadığı daha sonra polisi arayıp teslim olduğu bilgisi iletildi. Vefat eden motosiklet sürücüsünün ailesi olay yerinde fenalaştı, kız kardeşi hastaneye götürüldü.

Feci kaza, Alanya - Manavgat karayolunda gerçekleşti. İbrahim Dağdaş, motosikletiyle seyir halindeyken Mustafa Emre Kaya’nın sürücüsü olduğu otomobil kendisine çarptı. Mustafa Emre Kaya, kazanın ardından durmadı, sadece ambulansı olay yerine yönlendirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Dağdaş’ın yanına ulaşan sağlık ekipleri, Dağdaş’ın vefat ettiğini iletti.

AİLESİ ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN FENALAŞTI

44 yaşındaki İbrahim Dağdaş’ın yakınlarının düğününden eve dönmekte olduğu iletildi. Olay yerine gelen ailesi fenalaştı, kız kardeşi baygınlık geçirince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YOLUNA DEVAM EDEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU

Motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü, kazanın ardından İbrahim Dağdaş’a yardım etmek için durmadı. Ambulansı arayıp olay yerine yönlendirdi, daha sonra ise karakola gidip teslim oldu. Polis ekipleri, diğer 2 aracın da bulunabilmesi için çalışma başlattı.