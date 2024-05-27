Antalya'da heyecan yaratan keşif! Sizi 2 bin yıl geriye götürecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin bulunduğunu paylaştı.

Bakan Ersoy, resmi X hesabından paylaştığı gönderide, "Geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz! Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi" ifadelerini kullandı.

Ersoy, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkânlar–Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum.

ASPENDOS ANTİK KENTİ

Antalya'nın Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda, Köprüçayı'nın dağlık bölgesinden düzlüğe ulaştığı yerde bulunan Aspendos, M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş ve antik devrin mamur zengin kentlerinden biridir.

Buradaki tiyatro M.S. 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilmiştir. Kent biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulmuştur.