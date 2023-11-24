Antalya’da ikinci el dükkanı dükkanı alev alev yandı

Olay dün gece 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan ikinci el eşya satan spot dükkanında meydana geldi.

Dükkandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında dükkan ve içerisinde yer alan eşyalar küle döndü.

“5 MİLYON ZARARIM VAR”

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken, iş yeri sahibi Eyüp Çoban daha önce başka bir adresteki dükkanının iki kez kundaklandığını, bu yangında da kundaklanma şüphesinin olduğunu ileri sürdü. Çoban, “15 yıldır buradayız. Yaklaşık 5 milyon liraya yakın zararım var. Daha önce bir dükkanım da 2 defa kundaklandı. Emeğim gitti. İkinci el eşyalar 2 dakikada petrol gibi hemen yanmış” dedi.