Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 14 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 14 kişi yakalandı
Antalya'da kaçakçılık yapan 14 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatlar doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muratpaşa, Kepez, Manavgat, Serik ve Alanya ilçelerinde operasyonlar yapıldı.

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Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda; 1 milyon 515 bin dolu makaron, 8 bin 245 litre sahte alkol, 8 bin 140 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 65 adet kesilmiş bandrol, bin 70 paket elektronik sigara kartuşu, bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 430 kilogram kıyılmış tütün, 290 adet elektronik sigara, 151 paket sigara sarma kağıdı, 10 adet şarj adaptörü, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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Yakalanan 14 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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