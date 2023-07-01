Antalya’da kaza: 1 yaralı

Antalya’da kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya’da kaza: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Akseki’nin Cevizli Mahallesi üzerinde Akseki Beyşehir karayolunda gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Beyşehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Hasan Ali Akkoca idaresindeki 42 B 8939 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, tır sürücüsü Hasan Ali Akkoca yaralandı. Kaza yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürülürken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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