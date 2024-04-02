Antalya'da komşu kavgasında 1 ölü

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B.Y. ve Şehmus Löklök isimli komşular arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi. İki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.B.Y., evine gidip bıçak alarak Löklök'ü bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Löklök, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Löklök kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası H.B.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan H.B.Y.'nin, Löklök'ü bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.