Antalya'da Köprü Çay'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da Köprü Çay'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Köprü Çay’da akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Yıldız için arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Karabük Mahallesi’nde önceki gün gerçekleşti. Serinlemek için Köprü Çay’a giren 24 yaşındaki Ahmet Yıldız, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Su Altı Arama (SAK) ekipleri, Yıldız’ı bulmak için dün ve bugün arama tarama faaliyetlerine devam etti, ancak şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan arama çalışmaları, bölgenin kayalık olması nedeniyle zorlu geçti. JAK ekipleri, arama kurtarma köpeği eşliğinde kıyıdan tarama yaparken, SAK ekipleri ise bellerine bağladıkları ağırlık ve halatlarla su altında arama yaptı. İki gün süren çalışmalarda Ahmet Yıldız’a ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları, bölgede hava ve su koşullarına göre devam edecek.

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