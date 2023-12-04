Antalya’da motosiklet kazası 1 ölü 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde motsikletiyle seyir halindeyken önündeki motosiklete çarpan sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Antalya’da motosiklet kazası 1 ölü 1 yaralı

Kaza Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup genç motosikletiyle seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay (19) ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu. Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Altunçay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunçay'ın, cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen arkabalar ise fenalık geçirdi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda ilerleyen iki motosikletten arkada gelenin öndeki çarptığı ve sürüklendiği anlar, kamyonun şahsın bir gencin üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

aw091228-01.jpg

aw091228-02.jpg

aw091228-03.jpg

aw091228-03.jpg

aw091228-04.jpg

aw091228-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı Dünya
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi Magazin
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi
Deprem ortaya çıkardı evin bahçesinde bulundu. Jandarma güvenlik önlemi aldı Gündem
Deprem ortaya çıkardı evin bahçesinde bulundu. Jandarma güvenlik önlemi aldı
Meteoroloji gün ve saat verip uyardı. Yarın öğlen geliyor. Herkes dikkatli olsun Gündem
Meteoroloji gün ve saat verip uyardı. Yarın öğlen geliyor. Herkes dikkatli olsun
Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı Ekonomi
Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Flaş iddia Spor
Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Flaş iddia