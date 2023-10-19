Antalya’da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin kazası sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Antalya’da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Kaza, Sarılar Mahallesi Hastane Caddesinde pazaryeri istikametinden gelen Mustafa Yavuz’un kullandığı 07 AVJ 906 plakalı motosiklet ile sarılar pazaryeri istikametine seyir halindeki Yusuf Koç’un kullandığı 07 LOK 59 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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