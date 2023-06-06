Antalya’da motosikletli ve araç sürücüsü kavga ederken üçüncü şahıs motosikleti çaldı

Antalya’da trafikte yaşanan olay, izleyenlere “yok artık” dedirtti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir hırsızın, kavga eden motosikletli adamın motosikletini çaldığı görüldü.

Antalya’da motosikletli ve araç sürücüsü kavga ederken üçüncü şahıs motosikleti çaldı

Olay, Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; trafikte motosikleti ile seyir halinde bulunan Ramazan Ünal, otomobil sürücüsü adamla korna yüzünden tartıştı.

aw906952-01.jpgHIRSIZ ONLAR KAVGA EDERKEN MOTOSİKLETE BİNİP GİTTİ

İkili arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada motosikletinden inen Ünal, adamla yumruk yumruğa kavgaya etti.

aw906952-02.jpgKavgayı fırsat bilen bir kişi ise motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören Ünal, şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda geçti.

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Kavganın korna çalınmasından dolayı çıktığını belirten Ramazan Ünal, “Ben arkadaşı gereksiz yere korna çalmaması konusunda uyardım. Sonra kavga ettik. Bu sırada motosikletim çalındı, bulunmasını istiyordum. O benim elim ayağımdı. İş yerime malzeme taşıyordum. Polisler motosikletimi lütfen bulsun” dedi. (İHA)

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