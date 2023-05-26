1 günde 5 ayrı hırsızlık yaptı

Bilecik'te aynı gün 5 ayrı hırsızlığa karıştığı tespit edilen şüpheli, 60 saatlik güvenlik kamerası izlenerek tespit edildi ve yakalandı.

1 günde 5 ayrı hırsızlık yaptı

Geçtiğimiz gün Bilecik'te başta Şerifpaşa Camii’nden sadaka kutusunun çalınması ve Ziraat Odası olmak üzere 5 ayrı yerde hırsızlık yaptığı belirlenen D.H.M, adlı şahıs, 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek tespit edildi.

Şahıs, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Müdürlüklerinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs Ziraat Odası’nda bilgisayar monitörü ve güvenlik kamera kayıt cihazı, Şerifpaşa Camii’nden sadaka kutusunu, farklı 3 iş yerinde de yine hırsızlık ve mala zarar verme olayları karıştığı öğrenildi.

Şüpheli, ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece Çocuk Islah Evi’ne gönderildi.

İHA

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