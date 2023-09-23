Antalya'da orman yangını. Alevler teknelere sıçradı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın daha sonra Aksu çayı kenarındaki teknelere sirayet etti. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın, tersane ve ormanlık alana sıçradı.

Kumköy mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak özel bir tersanedeki teknelere ve yakındaki seralara sıçradı.

Daha sonra büyüyen yangın ormanlık alana geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopter ve uçakla müdahalenin de başladığı bölgede ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.