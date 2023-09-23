Göçmen kaçakçılarına jandarmadan darbe. İçişleri Bakanı açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Göçmen kaçakçılarına jandarmadan darbe. İçişleri Bakanı açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

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Operasyonlarda 85 organizatörün yakalandığını duyuran Yerlikaya, bu kişilerden 64'ünün tutuklandığını ve 21'i için adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 35'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca düzenlenen İHA destekli operasyonda, 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 19'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şahsın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şahsın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Operasyonu düzenleyen jandarmayı tebrik eden ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini açıklayan Yerlikaya operasyon görüntülerini de paylaştı.

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