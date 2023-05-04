Antalya'da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İHA'nın haberine göre, kaza, Belek-Kadriye Kadriye turizm merkezi yolunda gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Nizam'ın kullandığı 07 YZ 557 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 07 YGK 70 plakalı otobüs ile çalıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Nizam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Nizam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nizam'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.

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