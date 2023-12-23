Antalya'da Otomobil bomba gibi patladı. Alev topuna döndü

Korkutan yangın, saat 09.30 sırasında Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Altınova Kavşağından dönüş yapan bir otomobilde çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sürücü kavşak içinde aracından çıkarak hemen itfaiyeyi aradı.

ÇOK SAYIDI EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tamamen alevlere teslim olan araç bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama anı bölgedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İtfaiyenin tüm uğraşlarına rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası yangınla ilgili inceleme başlatıldı.