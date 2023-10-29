Antalya’da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Antalya’da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 06.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa U. (19) yönetimindeki 07 BKA 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nın (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

mh.jpg

Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Beşiktaş'ta flaş gelişme. Tribünlerin ünlü ismi başkan adaylığını açıkladı Spor
Beşiktaş'ta flaş gelişme. Tribünlerin ünlü ismi başkan adaylığını açıkladı
Pendikspor Fenerbahçe maçından müthiş fotoğraflar geldi Spor
Pendikspor Fenerbahçe maçından müthiş fotoğraflar geldi
Dolar kurunda yeni kriz: Merkez Bankası'nın KKM planı deşifre oldu! Ekonomi
Dolar kurunda yeni kriz: Merkez Bankası'nın KKM planı deşifre oldu!
Fenerbahçe'den bir gol daha: İrfan Can Kahveci sahnede Spor
Fenerbahçe'den bir gol daha: İrfan Can Kahveci sahnede
Ali Koç evinin önüne Türk bayrağı ve Atatürk portresi astı Spor
Ali Koç evinin önüne Türk bayrağı ve Atatürk portresi astı
Rus kozmonot Cumhuriyetin 100. yılını uzaydan kutladı Dünya
Rus kozmonot Cumhuriyetin 100. yılını uzaydan kutladı
Sivas’ta traktör 400 metrelik uçurumdan uçtu: 1 ölü Gündem
Sivas’ta traktör 400 metrelik uçurumdan uçtu: 1 ölü