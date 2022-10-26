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İki liselinin öldüğü scooter faciasında ilk tespit: 53 metre

Antalya'da otomobilin çarptığı scooterdaki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan’ın (17) yaşamını yitirdiği kazada, otomobilin 53 metre fren yaptığı belirlendi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:16
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Antalya'da otomobilin çarptığı skuterdeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan’ın yaşamını yitirdiği kazada 53 metre fren izi

İki liselinin öldüğü scooter faciasında ilk tespit: 53 metre
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Kaza, 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.

Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooterdaki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Balcı ve Kayahan, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez'in kullandığı otomobilin kaza sonrasında 53 metre fren yaptığı tespit edildi.

 

Kazada ölen liselilerin aileleri, mahkemedeki ifadesinde yaklaşık 80 kilometre hızla gittiğini söyleyen sürücü Gülmez'in hızının daha fazla olduğunu ileri sürerek, kaza sonrasında polisin olay yerinde yaptığı ölçümde belirlenen fren izinin de bunu gösterdiğini söyledi.

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