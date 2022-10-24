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Bu katillere kim dur diyecek

Antalya’da scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada scooter üzerinde bulunan lise öğrencisi iki genç hayatını kaybetti. İki lise öğrencisinin ders bitiminde yemek yedikten sonra eve giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 12:09
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Antalya'da bu katillere kim dur diyecek. İki genç daha hayatını kaybetti

Bu katillere kim dur diyecek
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İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana geldi. Mahmut Yağız Balcı’nın kullandığı scootera yolun karşına geçtiği sırada C.G. kontrolündeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. 

Kazada scooterda bulunan 2 lise öğrencisi çarpmanın etkisiyle fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı’yı ve arkadaşı Ada Kayahan’ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen iki lise öğrencisi de kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı’nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı’nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. 

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. İki gencin cenazeleri ise hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Medya son dönemde yaşanan trafik kazalarının önemli unsuru haline gelen scooterler ile elektrikli bisikletleri daha önceki sık sık gündeme getirmişti. 

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği

Değişiklikleri 16 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. 2021-2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmelikte Odatv'nin ısrarla gündeme getirdiği scooterlarda da düzenlemeye gidildi.

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Vatandaş
24.10.2022 13:33
Gençlerimize Allah rahmet eylesin. Scooter ler geceleyin büyük tehlike. Kullanıcılara fosforlu elbise veya işaret zorunluluğu getirilsin.  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
24.10.2022 13:08
Yasaklayin artik bu scooterleri,yeter .bunca insan antalyada bu yüzden canindan oluyor  
 
Abbas
24.10.2022 12:54
Bu scooter adeta yolda yürümek demektir, bırakın yolu kaldırım hatta durak da bile emniyet olunmayan ülke, bence Scooter yasaklanmalı, yada onlara uygun yol yapılmalı  
 
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