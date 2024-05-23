Antalya'da Polonya fırtınası

Kaynak: AA
Antalya'da Polonya fırtınası

Polonya Milletler Ligi'nde kayıpsız ilerliyor.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Kanada ile Polonya karşılaştı.

Polonya, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk maçında ABD'yi 3-0 yenen Polonya'da oyuncular, yollarına kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

Organizasyondaki ilk maçında Türkiye'yi 3-1 yenen Kanada ise ligdeki ilk yenilgisiyle tanıştı.

Organizasyonda, bugünün son maçında Türkiye ile Hollanda karşılaşacak

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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