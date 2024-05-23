Trabzonspor taraftarı Beşiktaş'a taktik verdi. Sözleri herkesi şaşırttı

Bir sezon boyunca süren serüvenin ardından Trabzonspor ve Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin arkasında kalarak lige uzun zaman önce havlu atan iki takım da sezonu kupayla kapatmak için kolları sıvadı.

Saat 20.45’te başlayacak olan final maçı öncesi on binlerce Trabzonspor taraftarı Trabzon’dan İstanbul’a geldi.

Maçın başlamasına saatler kala stada akın eden taraftarlar karşılaşma öncesi Yeniçağ’a konuştu. Kupayı müzelerine götüreceklerinden emin olduklarını ifade etti.

Bir taraftarın Beşiktaş’a yaptığı çağrı ise herkesi şaşırttı. Genç taraftar yaptığı açıklamada "Beşiktaş kazanmak istiyorsa 10 kişi Onuachu’yu tutsun" dedi.