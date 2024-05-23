Beşiktaş sahaya çıktı. Taraftarlar ağızları açık bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Bugün saat: 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak mücadeleye artık sayılı saatler kaldı.

On binlerce taraftarın statta milyonlarcasının ise televizyondan izleyeceği karşılaşma öncesi Beşiktaşlı futbolcular ısınmak için sahaya çıktı.

Futbolcuların sahaya çıkması ile beraber siyah-beyazlı taraftarlar ise şovuna başladı. Hep bir ağızdan tezahürat yapan taraftarlar takımı yanlarına çağırarak alkışladı.