Antalya'da portakal yüklü kamyon duvara çarptı: Sürücü öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da portakal yüklü kamyon duvara çarptı: Sürücü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya'dan Tosmur yönüne giden Cemal Uğur yönetimindeki 07 AHC 284 plakalı portakal yüklü kamyon, virajı alamayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kamyon içerisinde sıkışan Cemal Uğurlu'yu çıkardı.

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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cemal Uğurlu'nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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