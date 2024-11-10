Irak'ın kuzeyinde Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.… pic.twitter.com/cqXxeZklFt