Sis kazaları beraberinde getirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sis kazaları beraberinde getirdi

Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sis trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Kent genelinde etkili olan sisli hava olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kent merkezi ile birlikte çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sisli hava en çok sürücüleri olumsuz etkiledi. Sisten dolayı bir çok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi.

Trafik ekipleri sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis kazaları beraberinde getirdi

Sis kazaları beraberinde getirdi

Sis kazaları beraberinde getirdi

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