Sis kazaları beraberinde getirdi

Kent genelinde etkili olan sisli hava olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kent merkezi ile birlikte çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sisli hava en çok sürücüleri olumsuz etkiledi. Sisten dolayı bir çok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi.

Trafik ekipleri sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Göz gözü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü