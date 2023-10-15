Antalya’da tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

Antalya’da, 32 yaşındaki Ömer B.isimli erkek, tartıştığı 28 yaşındaki kız arkadaşı Büşra Y.'yi sağ baldırından bıçakladı.

KAYNAK: DHA
Antalya’da tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki döner kavşak altında geçekleşen olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Ömer B. ile kız arkadaşı Büşra Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşdü. Ömer B., üzerinde taşıdığı bıçakla Büşra Y.'yi sağ baldırından bıçakladı. Arkadaşının bıçaklandığını gören adı öğrenilemeyen kadın ile çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, acı içinde kıvranan Büşra Y.'yi sedyeye alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Büşra Y., hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, Ömer B.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ömer B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
Drift yapan sürücüye 20 bin 324 TL ceza Gündem
Drift yapan sürücüye 20 bin 324 TL ceza
Milli Takım Sırbistan'la berabere kaldı Spor
Milli Takım Sırbistan'la berabere kaldı
Otobüs kazasında ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi Gündem
Otobüs kazasında ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Gündem
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
TBMM’de yoğun mesai. İşte gündemdeki konular Gündem
TBMM’de yoğun mesai. İşte gündemdeki konular
Cumhuriyet tarihinde ilk olacak! Altın fiyatlarını alt üst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde ilk olacak! Altın fiyatlarını alt üst edecek uyarı geldi
Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı Gündem
Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı