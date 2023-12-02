Antalya’da trafik kazası

Kaza, 12.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksü Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi.

İlker Aslan yönetimindeki otomobil ile Murat Hilmi Pala’nın kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kazada, sürücü İlker Aslan, diğer sürücü Murat Hilmi Pala ve soyadı öğrenilemeyen Ayşe isimli kadın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.