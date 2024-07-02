Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Kaynak: İHA
Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Antalya Valiliği tarafından alınan kararla birlikte, il genelinde düzenlenecek olan tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilik açıklamasında, "Sözde- Antalya 10. Onur Ayı" etkinlikleri adı altında yapılması planlanan yürüyüşler, basın açıklamaları, oturma eylemleri, stant kurmalar ve piknik gibi faaliyetlerin, ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 15 Temmuz 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Topluluklar, platformlar ve çeşitli STK’lar ya da münferit olarak düzenlenmesi muhtemel ’-Sözde- Antalya 10. Onur Ayı’ etkinlikleri adı altında düzenlenmek istenilen tüm eylem/etkinliklerin (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, herhangi bir amaç doğrultusunda toplanma ile piknik vb.) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, ’Toplantının ertelenmesi veya basit hâllerde yasaklanması’ başlıklı 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinde yer alan amir hükümleri doğrultusunda; 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 15 Temmuz 2024 tarihine kadar 15 gün süreyle Antalya ili genelinde açık alanlardaki her türlü eylem/etkinlikler yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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