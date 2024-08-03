Antalya’da tur rehberinin isyanı sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Antalya’da tur rehberinin isyanı sosyal medyada gündem oldu

Antalya’da çalışan bir tur rehberinin Karpuzkaldıran’da tur otobüslerinin eksikliğine dair isyanı sosyal medyada gündem oldu. Rehber, turistleri kazıklama politikaları nedeniyle bölgenin bu hale geldiğini belirtti.

Antalya’da tur rehberi olarak çalışan bir kişinin isyanı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Karpuzkaldıran’da çektiği videoda, normalde en az 10-15 tur otobüsünün bulunması gereken saatlerde hiç tur otobüsünün olmamasını eleştiren rehber, bölgedeki turizm politikalarına sert eleştirilerde bulundu. Rehber, videoda şu ifadeleri kullandı: “Burası bu saatlerde, normalde en az 10-15 tur otobüsünün olduğu Karpuzkaldıran. Hep birlikte turistleri, misafirleri kazıklayarak bu hale geldik. Şu an 1 tane bile tur otobüsü yok. Geldiğimiz nokta bu.”

Son Haberler
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim? Yerel Haberler
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?
CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi' Gündem
CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi'
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz Spor
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba paylaşım Spor
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba paylaşım
İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması Gündem
İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi Spor
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi
Otomotiv piyasasında balon patladı. Araç alacaklar dikkat! Otomotiv
Otomotiv piyasasında balon patladı. Araç alacaklar dikkat!