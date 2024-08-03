Antalya’da tur rehberinin isyanı sosyal medyada gündem oldu

Antalya’da tur rehberi olarak çalışan bir kişinin isyanı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Karpuzkaldıran’da çektiği videoda, normalde en az 10-15 tur otobüsünün bulunması gereken saatlerde hiç tur otobüsünün olmamasını eleştiren rehber, bölgedeki turizm politikalarına sert eleştirilerde bulundu. Rehber, videoda şu ifadeleri kullandı: “Burası bu saatlerde, normalde en az 10-15 tur otobüsünün olduğu Karpuzkaldıran. Hep birlikte turistleri, misafirleri kazıklayarak bu hale geldik. Şu an 1 tane bile tur otobüsü yok. Geldiğimiz nokta bu.”