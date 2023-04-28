Antalya'da uyuşturucu operasyonu. 16 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı...

Antalya'da uyuşturucu operasyonu. 16 şüpheli yakalandı

Antalya'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, 3 cep telefonu, bilgisayar, hassas terazi, kenevir bitkisi, hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. (AA)

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