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Antalya'da 30 kök kenevir ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yasadışı kenevir ekimi yapanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kök kenevir, 28 kök skunk bitkisi ile 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:06
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 30 kök kenevir ele geçirildi

Antalya'da 30 kök kenevir ele geçirildi
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 30 kök kenevir, 28 kök skunk bitkisi ile 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı, Korkuteli Jasat Timi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu İ.S. isimli şahsın Çaykenarı Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, belirtilen adrese giden ekipler 30 kök kenevir, 28 kök skunk bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirdi.

(Kaynak: İHA)

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