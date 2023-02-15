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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:49
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Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; Manavgat ilçesi, Side Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki farklı ikamete eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi yakalanırken, ikametlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

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