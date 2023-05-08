Antalya'da uyuşturucu operasyonu. 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı...

Antalya'da uyuşturucu operasyonu. 7 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat, Gazipaşa ve Demre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi. (AA)

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