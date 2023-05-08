Antalya'da uyuşturucu operasyonu. 7 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat, Gazipaşa ve Demre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi. (AA)
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı...
Antalya'nın Manavgat, Gazipaşa ve Demre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi. (AA)