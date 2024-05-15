İslamcıların bir bileni Dilipak AKP-MHP hattında yaşananları açıkladı. Flaş Sinan Ateş detayı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dilipak, AKP-MHP hattında yaşananları açıkladı.

Dilipak'ın paylaşımında Sinan Ateş detayı ise dikkatleri çekti.

Dilipak, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti, siyaseti de adaleti de, derin yapıları, karanlık ilişkileri hepsinin ortaya dökülmesine sebep oldu. Sosyal medyada savcılık iddianamesinden daha fazla, ayrıntılı, ne , nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim tarafından yapıldı her sorunun cevabı var" dedi.

Dilipak, paylaşımını şu ifadelerle sürdürdü:

Savcı müdde-i umumidir, bütün iddia ve delilleri efradına cami, ağyarına mani bir şekilde ele almak zorundadır. Kendi nasıl bu bilgi, belge ve iddialardan habersiz olabilir. Hadi atladı/atlatıldı, sosyal medyadaki bu iddialar nasıl görmezden gelinir. Doğrudan ailesinin beyanları var.. Birilerini kurtaralım derken, ülke bir felakete sürükleniyor, farkında mısınız, bu işi yapanlar da bu ülkede ve bu ülke zarar görürse, herkes bundan zarar görür. İktidar da, muhalefette, STK lar da, yasama, yürütme, yargı herkes zarar görür. Adaletin yara alması, çay fiyatlarından, otoyol ücretlerinden daha önceliklidir. Kaldı ki, Rizelilerin çay fiyatına isyanı, Ecevit dönümündeki yazar kasa olayını hatırlattı bana! Gidişat iyi değil. Sinan Ateş, bardağı taşıran bir damla oldu sanki..

"SİNAN ATEŞ OLAYI DOMİNO ETKİSİ İLE MHP'NİN ÜZERİNE DEVRİLDİ"

Dilipak daha sonra bir paylaşımda daha bulundu. Dilipak, "İşin aslı şu: Sinan Ateş olayı domino etkisi ile MHP'nin üzerine devrildi.. MHP AK Partinin üzerine devrildi. AK Parti seçim depreminden sonra mevcut rejimin üzerine devrildi. Ateş devrilirken arkasından ocak içinde bir boşluk doğurdu. Bu yapıların derin ilişkileri, ekonomik ilişkileri bundan ciddi şekilde etkilendi. Ayhan Bora çarpanı ile birleşince fay hatlarında kırılmalar yaşanmaya başladı. İç ve dış bağlantılar üzerinden belli mihraklar da devreye girince bugün panik başladı. Herkes ekonomik, politik ve toplum hayatında bundan sonra olacakları merak ediyor. İçişleri Bakanı FETÖ'nün üzerine gitmekten söz ediyor. FETÖ içeride. Hırsız içerde ise, anahtar kilit tutmaz. 15 Temmuzda sizin devşirdiğinizi zannettikleriniz sakın sizi devşirmiş olmasın. Ya da siz güçlü iken sizin yanınıza gelenler, siz CHP'nin gerisine düşünce rotalarını başka yöne çevirmiş olmasınlar. KÜLTÜR ROTA'sı da zaten başka yöne dönmedi mi? EKONOMİ ve SİYASET'in rotası da ROTASYONa sokuluyor gibi sanki" ifadelerini kullandı.