Antalya'da 80 kök kenevir ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri Berendi Mahallesi'nde bir şahsın yasa dışı kenevir bitkisi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemede kamu arazisine ekili 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli Y.Y'nin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir bitkisi tohumu ele bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine devam edildiği bildirildi.



(Kaynak: İHA)