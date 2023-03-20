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Antalya'da ev alev alev yandı

Antalya'da 3 katlı bir apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. Çıkan yangında hamile kadın dumandan etkilendi. 

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:01
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Antalya'da yanan ev küle döndü

Antalya'da ev alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, Antalya'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumanlardan etkilenen hamile kadın, kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede sabah saat 07:00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 katlı evin 1’inci katında meydana gelen yangında uykuda yakalanan aile can havliyle kendini dışarı atarken, hamile bir kadın dumandan etkilendiği ve kontrol için hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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